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Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisini aldı!

Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'den bir yıl daha kiraladığı sağ bek Valentin Rosier'nin bonservisini 4.8 milyon Euro karşılığı aldığını açıkladı.

Spor 23.09.2021, 16:42
Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisini aldı!

Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'den bir yıl daha kiraladığı sağ bek Valentin Rosier'nin bonservisini 4.8 milyon Euro karşılığı aldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. Transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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