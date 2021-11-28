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Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile devam etme kararı aldı

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, son olarak Giresunspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 4-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Maç sonrası Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş yönetimine istifasını sunacağı ifade edilmişti. Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasındaki kritik toplantı sona erdi. Sergen Yalçın ile yola devam kararı alındı.

Spor 28.11.2021, 18:47 28.11.2021, 19:05
Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile devam etme kararı aldı

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelmiş, mücadeleden 4-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Maç sonunda siyah beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın ve yönetim aleyhine istifa tezahuratları yapmıştı.

KRİTİK TOPLANTIDAN KARAR ÇIKTI: YOLA DEVAM!

29 Kasım Pazar günü Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasında kritik bir toplantı yapıldı.

Bu görüşme sonrasında Sergen Yalçın ile yola devam kararı alındı.

EMRE KOCADAĞ KONUŞTU
Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ da kritik toplantı sonrası konuştu. Kocadağ, "Başarısız gidişin nedenleri nedir, tersine çevirmek için neler yapabiliriz, hocamız neler yapacak, biz neler yapacağız değerlendirmeler yaptık. Hocamızın kendine ve takımına inancı olduğunu kendisi belirtti. Başkanımız ve yönetimizin hocaya olan inancı var. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz." açıklamasını yaptı.

"KADRO DIŞI TALEBİ OLMADI"

'Kadro dışı kalan oyuncular olacak mı?' şeklinde gelen soruya Kocadağ, "Şu an için o konular gündemde değil. Bu hocanın inisiyatifinde. Bize böyle bir talep gelmedi." cevabını verdi.

"İNANCIMIZ VAR, ÇIKACAĞIZ"

"Kolay bir durum değil. Geçen sene iki kupalı bir takım var, iyi takviyeler var." diyerek sözlerini sürdüren Kocadağ, "Sene başından beri geldiğimiz nokta kolay değil. Hoca da üzüntülü. Hocamıza güveniyoruz. İnancımız var. Buradan elele camiamızla beraber çıkacağız." ifadelerin ikullandı.

"BİZ HOCAMIZIN ARKASINDAYIZ"

Emre Kocadağ, "Başkanımız dün bunları belirtti. Biz sene başında nasıl, Sergen Yalçın ilk geldiğinde nasıl arkasındaysak inancını yitirmediği sürece biz onun arkasındayız. Biz nedenler üzerinde durduk. Hocamızın bizden beklentisi nedir o konular tartıştık. Biz hocamıza, futbolcularımıza destek olmak için buradayız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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