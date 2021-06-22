banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana

Beşiktaş taraftarı isyanda! Sergen Yalçın'ın evine gidip göreve devam çağrısı yapacaklar...

Beşiktaş taraftarları bugün saat 12.00'de Sergen Yalçın'ın evinin önüne giderek, göreve devam etmesini isteyecek.

Spor 22.06.2021, 09:24
Beşiktaş taraftarı isyanda! Sergen Yalçın'ın evine gidip göreve devam çağrısı yapacaklar...

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada Sergen Yalçın'ın devam etmeyeceğini ve 1 yıl takım çalıştırmayacağını, kendisine dayanarak duyurdu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Siyah-beyazlı camiada büyük isyana neden olan bu gelişmeden sonra taraftar sosyal medya üzerinden organize oldu ve Yalçın'ın evinin önüne gitmeyi kararlaştırdı.

Sergen Yalçın 2 kupayla kapattığı sezonda yaptığı açıklamalarda, "Benim arkamda sadece taraftar var" demişti.

banner486
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
banner493