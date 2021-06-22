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Beşiktaş taraftarı isyanda! Sergen Yalçın'ın evine gidip göreve devam çağrısı yapacaklar...
Beşiktaş taraftarları bugün saat 12.00'de Sergen Yalçın'ın evinin önüne giderek, göreve devam etmesini isteyecek.
Spor 22.06.2021, 09:24
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada Sergen Yalçın'ın devam etmeyeceğini ve 1 yıl takım çalıştırmayacağını, kendisine dayanarak duyurdu.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Siyah-beyazlı camiada büyük isyana neden olan bu gelişmeden sonra taraftar sosyal medya üzerinden organize oldu ve Yalçın'ın evinin önüne gitmeyi kararlaştırdı.
Sergen Yalçın 2 kupayla kapattığı sezonda yaptığı açıklamalarda, "Benim arkamda sadece taraftar var" demişti.