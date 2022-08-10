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Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
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Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması

Beşiktaş: “Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan’ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü’ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15’inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.”

Spor 10.08.2022, 08:34 10.08.2022, 08:56
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması

Beşiktaş: “Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan’ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü’ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15’inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.”

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