Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması

Beşiktaş: “Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan’ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü’ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15’inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.”