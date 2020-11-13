Beşiktaş'ta koronovirüs depremi

Beşiktaş'ta 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 5 futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

8'e yükseldi

Daha önce de 3 futbolcusunda koronavirüse yakalandığını açıklayan Beşiktaş'ta böylece testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, milli aradan sonra sırasıyla Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak.





Beşiktaş'tan açıklama geldi

Siyah-beyazlı kulübünden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Teknik ekibimiz ve futbolcularımız ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli idari personelimize bugün COVID-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler sonucunda, biri çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren kadro dışında olan futbolcumuz olmak üzere toplam üç futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Ayrıca, milli maçlar sebebiyle ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan iki futbolcumuzun COVID-19 PCR testlerinde pozitif bulguya rastlandığı tarafımıza iletilmiştir.

Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Kulübümüz tarafından yapılan son iki tarama testine ek olarak, milli takım kamplarında yapılan testler sonucunda futbol takımımızda COVID-19 pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı sekize yükselmiştir."



