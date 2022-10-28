Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı

Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi bugün başladı. 70 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

KAP'A BİLDİRİM YAPILDI!

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Bu kulüp çok büyük bir kulüp. İyi bir başkanı ve yönetimi var. Bana da ihtiyaçları olduğunu hissettiğim için buraya geldim. Görevimi en iyi yapacağımın sözünü veriyorum. Beşiktaş için bugün itibarıyla hedef şampiyonluktur. Olumsuzlukları konuşup da zaman kaybetmek istemiyoruz. Yol yapmak istiyoruz, bahanelerle yoldan sapmak istemiyoruz. Takımdaki her oyuncu bizim için değerli. Takıma yararsız oyuncular kadro dışında kalacak. Üçüncü yıldızı ben takmıştım ancak sahtesini takmıştım. Sonra gerçeği geldi. Üçüncü yıldızın bir ayağında ben de vardım, şampiyonluklar gördüm. Ancak dördüncü yıldız benim değil, bizim işimiz. Başkan, takım, taraftar, medya.. O güzel günleri görmek istiyoruz.

BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Hatay maçından sonra Valerien Ismael'in kalp kırıklığı olması ve enerji olarak bitmiş olması sebebiyle, hocamızın da isteğiyle bir kan değişikliği konusunda hemfikir olduk. Bu noktaya dışardan etkenlerin bizim sağlıklı çalışmamıza engel olduğu için gelindi.