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Beşiktaş Spor Okulları Futbol Kampı, Antalya’da yapılacak

Beşiktaş Spor Okulları Futbol Kampı, 15-18 Kasım tarihleri arasında Antalya Side’de gerçekleşecek. Son katılım tarihi 8 Kasım olacak.

Spor 15.10.2021, 20:36
Beşiktaş Spor Okulları Futbol Kampı, Antalya’da yapılacak

Beşiktaş Spor Okulları Futbol Kampı, 15-18 Kasım tarihleri arasında Antalya Side’de gerçekleşecek. Son katılım tarihi 8 Kasım olacak.

Beşiktaş Kulübü, spor okulları futbol kampıyla ilgili organizasyon detaylarını paylaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Beşiktaş Spor Okulları Futbol Kampı, 15-18 Kasım tarihleri arasında Antalya Side’de gerçekleşecek. Organizasyonla ilgili detaylar şöyle:

Tam pansiyon konaklama yapılacaktır.

Kampa katılacak tüm sporculara seyahat sigortası yapılacaktır.

Her sporcuya 2021 yılı kamp tişörtü hediye edilecektir.

Kartal Yuvası, ürün satışı yapmak üzere kamp alanında stant açacaktır.

Tüm kamp boyunca drone ile çekim yapılacaktır.

Seyahat sigortası yapılabilmesi için tüm katılımcılardan ad, soyad ve TC kimlik numarası talep edilecektir.

Kamp süresince oynanacak tüm müsabakalar, Beşiktaş Futbol Akademisi antrenörlerimiz tarafından takip edilecektir.

Kamp boyunca Mental Stratejist Tankut Ayan seminerler verecektir.

Son Katılım Tarihi: 8 Kasım 2021

Beşiktaş JK Spor Okulları’nın başka bir kamp organizasyonu yoktur.

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