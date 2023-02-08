Beşiktaş, Onur Bulut’u kadrosuna kattı

Beşiktaş, Kayserispor’dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Bulut ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" denildi.

Onur Bulut bu sezon ligde Kayserispor formasıyla 21 maça çıkarken, 3 gol atıp, 3 de asist katkısında bulundu.