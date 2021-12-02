Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktik programın yer aldığı çalışmaların ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında, yarın saat 20.00’de R. Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil ettiği 21 futbolcumu şöyle:
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Valentin Rosier
Rıdvan Yılmaz
Josef de Souza
Georges Nkoudou
Salih Uçan
Michy Batshuayi
Oğuzhan Özyakup
Can Bozdoğan
Atiba Hutchinson
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Cyle Larin
Rachid Ghezzal
Welinton Souza
Domagoj Vida
Kenan Karaman
Serdar Saatçı
Güven Yalçın
Umut Meraş