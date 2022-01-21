Beşiktaş kafilesi Malatya’da

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı için kente gelen Beşiktaş’ı havaalanında taraftarlar karşıladı.

Süper Lig’in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, özel bir uçakla saat 16.15’de kente geldi. Beşiktaş otobüsünü havaalanı çıkışında siyah-beyazlı taraftarlar durdurdu.

Konfeti ve meşalelerle takımlarını karşılayan taraftarlar, futbolcular ve Teknik Direktör Karaveli’ye sevgi gösterilerinde bulundu.

Siyah-beyazlı kafile, daha sonra yarın saat 13.30’da oynanacak karşılaşma öncesi konaklayacağı otele geçti.