Son Dakika
Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin: "Kosova ile eğitim alanındaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz."
Beşiktaş: "Altay müsabakası öncesi uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul’a nakledilen futbolcumuz Francisco
Beşiktaş: "Altay müsabakası öncesi uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul’a nakledilen futbolcumuz Francisco Montero’nun yapılan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmıştır."
Spor 25.09.2021, 17:19
Beşiktaş: "Altay müsabakası öncesi uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul’a nakledilen futbolcumuz Francisco Montero’nun yapılan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmıştır."