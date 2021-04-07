Beşiktaş-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 33. haftasında lider Beşiktaş evinde üst sıraları zorlayan Alanyaspor'u konuk edecek.
Beşiktaş Süper Lig'in 33. haftasında, Alanyaspor'la kendi evinde oynayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Ligde son olarak Kasımpaşa’ya deplasmanda 1-0 yenilen ve oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor. Oynadığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada yer alıyor.
Liderliği tehlikeye atan Kartal, evinde 3 puana uzanmak ve yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. ligin flaş takımı Alanyaspor ise Vodafone Park'ta güçlü rakibine çelme takmaya çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, N’Koudou, Larin
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Bareiro