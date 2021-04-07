Beşiktaş-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş Süper Lig'in 33. haftasında, Alanyaspor'la kendi evinde oynayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Ligde son olarak Kasımpaşa’ya deplasmanda 1-0 yenilen ve oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor. Oynadığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada yer alıyor.

Liderliği tehlikeye atan Kartal, evinde 3 puana uzanmak ve yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. ligin flaş takımı Alanyaspor ise Vodafone Park'ta güçlü rakibine çelme takmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, N’Koudou, Larin

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Bareiro