Beşiktaş 11’inde sürpriz yok

Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta ilk 11 belli oldu. Sakatlığı bulunan N’Koudou’nun yerine iyileşen Gökhan Töre ilk 11’e döndü.

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren lider Beşiktaş’ta ilk 11 belli oldu. Hatayspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan ve hafta boyunca tedavisi devam eden N’Koudou’nun yokluğunda, iyileşerek takıma dahil olan Gökhan Töre ilk 11’e alındı. Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, N’Koudou ve Mensah sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçının karosuna alınmazken, hafta içinde tedavisi tamamlanarak takımla birlikte antrenmanlara başlayan Gökhan Töre ise kadroya dahil edildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, N’Koudou’nun yokluğunda sol kanadı Larin’e emanet ederken, Gökhan Töre ise karşılaşmaya forvet olarak başlayacak. Beşiktaş’ın Galatasaray karşısındaki 11’i şu şekilde:

Ersin - Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala - Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin - Gökhan Töre.