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Berna Gözbaşı: "Localara kontrollü izin verilebilir"

HES KABLO KAYSERİSPOR KULÜBÜ BAŞKANI BERNA GÖZBAŞI, MAÇLARDA LOCALARA KONTROLLÜ İZİN VERİLEBİLECEĞİNİ BELİRTEREK, “ÖRNEĞİN 30 BİNLİK STADA KOTALI, 4-5 KOLTUK ARALIKLI, MAKSİMUM 5 BİN TARAFTAR ALINABİLİR” DEDİ.

Spor 17.09.2020, 14:50
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Berna Gözbaşı: "Localara kontrollü izin verilebilir"

HES Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, maçlarda localara kontrollü izin verilebileceğini belirterek, "Örneğin 30 binlik stada kotalı, 4-5 koltuk aralıklı, maksimum 5 bin taraftar alınabilir" dedi.

HES Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En baştan beri önce sağlık diyoruz. Ancak korona ile mücadele ederken, kurallara sıkı sıkı uymak şartıyla iş ve sosyal yaşamın da devam etmesi gerekliliği ortada. Maçların seyircisiz tadı olmuyor, milyonlarca futbolsever haftanın yorgunluğunu, stresini tribünlerde atıyor. Bu çerçevede en azından localara kontrollü izin verilebilir, örneğin 30 binlik stada kotalı, 4-5 koltuk aralıklı, maksimum 5 bin taraftar alınabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

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