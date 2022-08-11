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Berkan Küpelikılınç, Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Frankfurt II takımında forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi genç futbolcu Berkan Küpelikılınç’ı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Spor 11.08.2022, 16:39
Berkan Küpelikılınç, Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Frankfurt II takımında forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi genç futbolcu Berkan Küpelikılınç’ı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Frankfurt II takımında forma giyen gurbetçi genç futbolcu Berkan Küpelikılınç’ı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, 19 yaşındaki gurbetçi sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Frankfurt II takımından genç futbolcu Berkan Küpelikılınç ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Berkan, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Berkan’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

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