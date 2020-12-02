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BB Erzurumspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları
BB Erzurumspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 02.12.2020, 16:27
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BB Erzurumspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Yardımcı Antrenörler Uğur Bayarslan, Serkan Zaimoğlu yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve dar alan çalışmasının ardından taktiksel ağırlıklı çalışan mavi-beyazlıların antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.BB Erzurumspor - Konyaspor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak.
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