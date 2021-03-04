BB Erzurumspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda mavi-beyazlılar düz koşu çalışmasının ardından teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Fatih Karagümrük karşısında 2-2 beraberlikte ayrılan BB Erzurumspor ligde kalma mücadelesinde Göztepe karşısında mutlak puan hedefliyor.

8 Mart Pazartesi günü Göztepe karşısına çıkacak olan mavi-beyazlılarda sakatlığı düzelen tecrübeli oyuncu Oberten’ın da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.