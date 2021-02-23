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BB Erzurumspor Galatasaray maç hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 23.02.2021, 17:02
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BB Erzurumspor, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde kulüp tesislerinde yapılan idmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra taktik ağırlıklı çalışan futbolcular, 5’e 2 pas oyunu yaptı. Son olarak çift kale maçla antrenman sona erdi.