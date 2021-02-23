BB Erzurumspor Galatasaray maç hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde kulüp tesislerinde yapılan idmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra taktik ağırlıklı çalışan futbolcular, 5’e 2 pas oyunu yaptı. Son olarak çift kale maçla antrenman sona erdi.