Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 84 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 90
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 90-84 yenildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 90-84 yenildi.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Özlem Yalman xx, Ahmet Tatlıcı xx, Göksun Öz xx
Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy xx 10, Dorukhan Engindeniz xx 9, Prewitt xx 23, Aldridge xx 11, Simmons xx 8, Ege Arar x 2, Chery xx 8, Webster xx 8, Nusret Yıldırım x 5, Ömercan Engin x
Başantrenör: Burak Gören
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson xx 24, Cruz xxx 24, Michalak xx 12, Morgan xx 8, Anosike xx 13, Erdi Gülaslan x, Kaspar x 3, Tolga Kaan Birer xx 4, Ogün Sevinç x 2, Mustafa Baki Görür x
Başantrenör: Hakan Demir
1. periyot: 28-18 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 50-45 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. periyot: 67-64 (Aliağa Petkimspor lehine)