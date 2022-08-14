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Başkan Şimşek, Konyaspor için Eskişehirspor Tesisleri’ni açtı

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, Eskişehirspor Tesisleri’ni Konyaspor için açabileceklerini ve kendilerinin evlerinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Spor 14.08.2022, 17:03 14.08.2022, 17:15
Başkan Şimşek, Konyaspor için Eskişehirspor Tesisleri’ni açtı

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, Eskişehirspor Tesisleri’ni Konyaspor için açabileceklerini ve kendilerinin evlerinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Konyaspor- Medipol Başakşehir maçının Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanması hakkında konuşan Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, stadın içerisindeki Eskişehirspor bayraklarını topladıklarını belirtti. Eskişehirspor Tesisleri’ni, Konyaspor’a ve yönetimine açabileceklerini ifade eden Şimşek, kendilerini evlerinde hissedebilmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını aktardı.

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