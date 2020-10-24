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Başakşehirli futbolcular, Caiçara’yı unutmadı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULAR, ANTALYASPOR MÜSABAKASINDA ATILAN İLK GOLÜ AŞİL TENDONU KOPAN VE AMELİYAT EDİLEN JUNİOR CAİÇARA’YA HEDİYE ETTİ.

Spor 24.10.2020, 19:51
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Başakşehirli futbolcular, Caiçara’yı unutmadı

Medipol Başakşehirli futbolcular, Antalyaspor müsabakasında atılan ilk golü aşil tendonu kopan ve ameliyat edilen Junior Caiçara’ya hediye etti.

Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını turuncu-lacivertli takım, 11 ve 23. dakikalarda Visca, 27’de İrfan Can, 35. dakikada da Crivelli’nin attığı gollerle 4-1 önde tamamladı. Başakşehirli futbolcular, Edin Visca’nın ilk golünü ise Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynanan Leipzig maçında aşil tendonu kopan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat edilen Junior Caiçara’ya armağan etti.

Turuncu-lacivertliler, golün ardından 80 numaralı Caiçara formasını alarak objektiflere poz verdi.

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