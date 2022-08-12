banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
Çorum depremle sallandı!
Çorum depremle sallandı!
Rus ve Ukraynalı sanatçılar
Rus ve Ukraynalı sanatçılar "Savaşa hayır" diyor

Başakşehir’de Arslantaş ile 3 yıl daha

Medipol Başakşehir, Muhammet Arslantaş’ın sözleşmesini 3 yıl uzattığını açıkladı. Genç santrafor, 2024-2025 sezonu sonuna kadar turuncu-lacivertli formayı terletecek.

Spor 12.08.2022, 15:24
Başakşehir’de Arslantaş ile 3 yıl daha

Medipol Başakşehir, Muhammet Arslantaş’ın sözleşmesini 3 yıl uzattığını açıkladı. Genç santrafor, 2024-2025 sezonu sonuna kadar turuncu-lacivertli formayı terletecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, iç transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak 2017 yılında Bucaspor altyapısından bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Muhammet Arslantaş ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Muhammet Arslantaş’ın sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Genç oyuncumuza yeni sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu