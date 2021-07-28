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Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 28.07.2021, 14:00
Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fatih Terim Stadı’nda yer alan antrenman sahasında Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. İdman, iki grup halinde 5’e 3 pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda turnuvayla antrenman sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Chadli, Ahmed Kutucu, Atabey ve Crivelli idmana katılmadı.

Turuncu-lacivertliler, 30 Temmuz Cuma günü saat 10.00 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.
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