Son Dakika
Başakşehir: "Futbolcumuz Peter Zulj’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Zulj’a bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Başakşehir: "Futbolcumuz Peter Zulj’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Zulj’a bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Spor 09.08.2022, 17:08
Başakşehir: "Futbolcumuz Peter Zulj’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Zulj’a bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."