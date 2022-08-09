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Başakşehir: "Futbolcumuz Peter Zulj’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Zulj’a bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Başakşehir: "Futbolcumuz Peter Zulj’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Zulj’a bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Spor 09.08.2022, 17:08
Başakşehir: "Futbolcumuz Peter Zulj’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Zulj’a bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Başakşehir: "Futbolcumuz Peter Zulj’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Zulj’a bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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