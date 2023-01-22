Bartra: "Bizi mutlu eden bir galibiyet oldu"

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Bartra, İstanbulspor karşısında kendilerini mutlu eden bir galibiyet aldıklarını belirterek, ligde devam edebilme adına 3 puan almanın önemli olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında İstanbulspor’u 4-0 mağlup eden Trabzonspor’da savunma oyuncusu Bartra, "Bizi çok mutlu eden bir galibiyet oldu. Ligde devam edebilmek adına 3 puan almamız önemliydi. İkinci yarında hocamızın yaptığı taktiksel değişiklerle çok iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bizim adımıza önemli bir 3 puan oldu. Neleri iyi yapabildiğinizin farkında olmak önemli. Savunma oyuncularının tabii ki ilk düşüncesi gol yememek. Gol atınca da mutlu hissediyorsunuz. Bazı maçlarda istenmeyen sonuçlar alabiliyorsunuz. Bu tür maçları kaza olarak nitelendirebiliriz. Bazen başınıza gelebiliyor. Asıl önemli olan bu maçlardan sonra nasıl reaksiyon vereceğinizdir" dedi.