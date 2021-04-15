Barcelona, Rafa Mir'e talip

Katalan devi Barcelona, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken hücum hattına takviye adına Manchester City'den Sergio Agüero ve Olympique Lyon'dan Memphis Depay'ın isimleri öne çıkıyor. Fakat Barcelona'nın gündemine gelen bir başka ismin de Rafa Mir olduğu aktarıldı.

Marca'nın haberine göre Barcelona, Wolverhampton'dan kiralık olarakHuesca forması giyen forvet Rafa Mir ile ilgileniyor. 23 yaşındaki oyuncu Huesca ile geçirdiği başarılı sezon sonrasında dikkat çekmiş durumda.

Bu sezon Huesca formasıyla toplam 31 maça çıkan Rafa Mir; 15 gol, 1 asistlik katkı sağlamış durumda. Wolverhampton ile olan sözleşmesi 2022'de bitecek oyuncu ile Atletico Madrid ve Sevilla'nın da ilgilendiği belirtilmekte.

(Fanatik)