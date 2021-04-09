Barcelona'da 9 kişi gidici

Joan Laporta'nın başkan seçilmesinin ardından gözünü yaz transfer dönemine çeviren Barcelona'da öncelikli gündem Lionel Messi'nin takımda kalması.

Öte yandan Katalan devi, Koeman'ın istediği oyunculara bütçe açmak için 9 oyuncuyu gözden çıkardı.

423 MİLYON BONSERVİS ÖDENDİ

Bu oyuncuların 2'si altyapıdan çıktı, 7'si ise bonservisiyle transfer edildi. Barcelona bu oyuncular için toplam 423 milyon euro bonservis ödedi.

YOLLARIN AYRILMASI PLANLANAN 9 OYUNCU

MARTIN BRAITHWAITE

PHILIPPE COUTINHO

SAMUEL UMTITI

OUSMANE DEMBELE

MIRALEM PJANIC

SERGI ROBERTO

JUNIOR FIRPO

CARLES ALENA

MATHEUS FERNANDES

(Ensonhaber)