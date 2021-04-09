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Barcelona'da 9 kişi gidici
Barcelona, 9 futbolcu ile yolarını ayırmanın hesabını yaparken Lionel Messi'nin takımda kalması için çalışmalarını sürdürüyor.
Spor 09.04.2021, 13:21
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Joan Laporta'nın başkan seçilmesinin ardından gözünü yaz transfer dönemine çeviren Barcelona'da öncelikli gündem Lionel Messi'nin takımda kalması.
Öte yandan Katalan devi, Koeman'ın istediği oyunculara bütçe açmak için 9 oyuncuyu gözden çıkardı.
423 MİLYON BONSERVİS ÖDENDİ
Bu oyuncuların 2'si altyapıdan çıktı, 7'si ise bonservisiyle transfer edildi. Barcelona bu oyuncular için toplam 423 milyon euro bonservis ödedi.
YOLLARIN AYRILMASI PLANLANAN 9 OYUNCU
MARTIN BRAITHWAITE
PHILIPPE COUTINHO
SAMUEL UMTITI
OUSMANE DEMBELE
MIRALEM PJANIC
SERGI ROBERTO
JUNIOR FIRPO
CARLES ALENA
MATHEUS FERNANDES
(Ensonhaber)