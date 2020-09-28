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Barcelona 4-0 Villareal

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona, Camp Nou'da konuk ettiği Villareal'i Ansu Fati (2), Lionel Messi ve Pau Torres'in (K.K) golleriyle 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. .

Spor 28.09.2020, 12:48
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Barcelona 4-0 Villareal

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona ile Villareal karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ansu Fati (2), Lionel Messi ve Pau Torres kaydetti.

Bu skorun ardından Barcelona puanını 3'e yükseltirken Villareal 4 puanda kaldı.

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