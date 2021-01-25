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Balkes yönetimi transfer tahtasını açtı

Aydeniz Et Balıkesirspor transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala transfer tahtasını açtı. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte UÇK’daki 25 dosyadan 24’ünün imzasını alan kulüp yönetimi son 1 haftadır imza vermek istemeyen eski futbolcu ve yönetim kurulu üyesi İlhan Eker’e alacağı olan 827 bin 899 TL’yi yatırarak dosyasını kapattı.

Spor 25.01.2021, 18:23
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Balkes yönetimi transfer tahtasını açtı

Aydeniz Et Balıkesirspor transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala transfer tahtasını açtı. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte UÇK’daki 25 dosyadan 24’ünün imzasını alan kulüp yönetimi son 1 haftadır imza vermek istemeyen eski futbolcu ve yönetim kurulu üyesi İlhan Eker’e alacağı olan 827 bin 899 TL’yi yatırarak dosyasını kapattı.

Aydeniz Et Balıkesirspor taraftarının beklediği müjdeli haberi veren Kulüp Başkanı Ümit Arslan yönetim kurulu üyesi olmasına rağmen transfer dosyası için imza vermeyen eski futbolcu İlhan Eker’in dosyasını kapatarak transferi açtıklarını duyurdu. Yönetim kurulu üyeleriyle biryikte basın toplantısı düzenleyen Ümit Arslan 30 Ocak günü oynanacak Tuzlaspor karşılaşmasında yeni transferlerin sahada yer alacağını da ifade ederek futbolcu arayışlarına da devam ettiklerini kaydetti.

“UÇK’da 25 dosyamız vardı”

Aydeniz Et Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan transfer dosyasının açılma süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Balıkesirspor’umuzun UÇK dosyası konusundaki mücadelemizi yönetim kurulumuzla birlikte tamamladık. UÇK tahtasında yaklaşık 25 adet oyuncu, menajer ve teknik adamın alacaklarıyla ilgili transfere engel dosyamız bulunuyordu. Bu dosyaların çözümleriyle ilgili çalışmalar yaparak 24 tane imzamızı birbirinden değerli futbolcularımız, menajerlerimizden ve teknik direktörlerimizden alarak yüzde 99’luk kısmını bitirmiş bulunmuştuk. Ama nihayetinde 24 imza geçen hafta pazartesi itibariyle tamamlanmıştı ve bugüne kadarki geçen sürede bir imza alamadık. Bu imzayı da bir haftada alamayarak koskoca 7 günümüz boşa gitmiştir. Takımın içinde bulunduğu durum da gözetilerek büyük özveri gösterip Balıkesirspor’a destek olan tüm oyuncu, teknik adam ve menajer arkadaşlara bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. 25 tane UÇK imzamız bulunuyordu. Bunların 24 tanesini 4 gün gibi kısa bir zaman içerisinde aldık ve bu dosyalara yüzde 10 oranında ücret ödedik. Bunun çalışmasını malum arkadaşlar sezon başında Ağustos ayında yaparak yaklaşık 20-25 gün bizleri bile araya sokmayarak biz bu transfer tahtasını açarız diye yol kat ederek bu süreç içinde bazı oyuncularımız, menajerler telefonlarını açmayarak 25 gün içinde tekrar bu imzaları alamamışlardı. Ama tekrar Ümit Arslan ve yönetim kurulumuz devreye girerek Ağustos ayındaki UÇK dosyalarını yine Ümit Arslan ve yönetim kurulu açmıştır. Ama üzüldüğüm nokta şu, transfer tahtasının açılması için 24 imzayı 4 gün içerisinde tamamlayarak geldiğimiz noktada hem yöneticimiz, hem Balıkesirspor’da futbol oynamış, hem Balıkesirspor’da hizmet etmiş malum arkadaş imzasını geçen hafta pazartesiden itibaren vermemiştir. Geçtiğimiz hafta Salı günü kendisiyle yönetim kurulu arkadaşlarım görüşme sağladı, Çarşamba günü yönetim kurulum görüşme sağladı. Perşembe, Cuma geçti ta ki bugüne kadar geldik imzamızı alamadık. Ama çok üzülerek söylüyorum bu malum arkadaş Balıkesirspor’u o kadar çok seviyor ki her UÇK dosyasında bu arkadaş mutlaka bundan önceki yönetimlerde her defasında imza almak için kapısına gidilerek imza alınan bir arkadaştı. Ama bu arkadaşın UÇK dosyasında yer alan alacağı 1 yıl hiç bu kulübün kapısından geçmemiş ve hak etmediği bir paradır. Her dönem imza işini en son güne bırakarak kulübümüzü çok zor durumda bırakan bir arkadaştı. Bunu bütün Balıkesir de biliyor bütün camia da biliyor. Ağabeyleri de biliyor. Bu parayı hat etmediğini herkes biliyor. Onun ağabeyleri var, o ağabeyleri de bu parayı hak etmediğini iyi biliyor. Ama yazıktır. Giresun maçında eğer biz transfer tahtamızı açmış olsaydık belki farklı bir skorla dönerdik. Bu malum arkadaşın bugün itibariyle 827 bin 899 TL’lik borcunu yatırarak artık Balıkesirspor’un UÇK dosyasında bu arkadaşla ilgili herhangi bir şey kalmamıştır. Balıkesirspor’umuzun da UÇK’sı açılmıştır. Balıkesirspor’umuza da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu arkadaşa da artık kamuoyu, Balıkesirspor taraftarı gereken cevabı verecektir diye düşünüyorum. Balıkesirspor’u sevenler gerekeni yapacaklardır. 827 bin 899 TL yatırarak Balıkesirspor’umuzun 1 haftalık gecikme sebebi olan malum arkadaşın dosyası da kapanmıştır. Bundan sonraki süreçte de transfer için herhangi bir engel yoktur. Çok zorlu bir hafta geçirdik. Ama ben yönetim kurulumun burada üzmek istemedik. Görüşelim, gidelim, şunu yapalım dediler. Ben beklemek bile istemiyordum. Ben yönetim kuruluma da saygı duyarım. Hepsi birbirinden değerli başkanlarımdır, değerli iş adamlarıdır. Artık bundan sonra Balıkesirspor için ne gerekiyorsa yine gece-gündüz çalışarak gerekli bütün transferlerimizi yaparak Balıkesirspor’umuzu hak ettiği yere taşıyacağız. Bu zorlu süreçte 25 dosyanın 24 imzası alınarak, bugün itibariyle de bütün ödemelerimizi gerçekleştirerek Balıkesirspor’umuzun UÇK dosyaları açılmıştır. Burada ben Allah büyüktür diyorum. Ummadığınız bir yerde bir kapı açılır derler. Buradan ben Uğur Grup sahibi Uğur Öztürk Beyefendi’ye çok teşekkür ediyorum. Beni telefonla arayarak Balıkesirspor’umuzun bu zorlu sürecinde hem medyadan hem de sosyal medyadan üzülerek izlediğini, Balıkesirspor için de kendisinin ne yapması gerektiğini söyleyerek beni ve kulübümüzü onurlandırdı. Kendisi bize katkıda ve yardımda bulunarak transfer tahtamızın açılmasına çok büyük faktör olmuştur. Buradan ben tekrar Uğur Grup sahibi Uğur Öztürk’e camiamız, yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 15 gündür kamp döneminde bile antrenmanlara çıkan yeni oyuncularımız vardı. Hepsi birbirinden değerli oyuncularımız. Forvet kesimi olsun, orta saha, sağ bek, stoper gibi yerlere çalışmalarımız devam ediyor. Anlaşmış olduğumuz oyuncular da bulunmaktadır. Ama bunun artısı, ilave transfer edeceğimiz futbolcular da olabilir. Artık bunu teknik heyetimiz ve yönetim kurulumuzla beraber istişare ederek Balıkesirspor’umuz için ne gerekiyorsa yapacağız. Ama burada önemli olan hazır futbolcu almamız lazım. Biz artık zorlu bir süreçteyiz, zorlu bir sıralamadayız. Ligimiz zorlu bir lig. İlk yarı gibi değil. İkinci yarı herkes hazır. Bütün buradaki amacımız hazır futbolcularımızı takıma monte edip yolumuza devam edip. Anlaştığımız ve bizimle antrenmanlara çıkan oyuncular var ama imza attıktan sonra taraftarlarımız bunları görecek. Ön protokol imzaladığımız futbolcular var ama bunların tabi ki artısı da olacak. Ama net bir şekilde sözleşmelerimizi imzaladıktan sonra duyuracağız. Transfer açılması için 1 haftalık kayıp olarak telafi ettiğimiz sürede bir forvet ve bir de stoper oyuncumuz başka takımlara gittiler. Tabi zorlu bir süreç, açılacak, açılmayacak durumları vardı. 7 gün uzun bir süreç. 7 günde futbolcu beklemez, riske girmez. Dolayısıyla bende onlara saygı duyuyorum. Ama söz verip de gitmeyen oyuncularımız da var. Onlara da ben teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki geçtiğimiz hafta Pazartesi günü dosyalarımızı tamamlayıp hazır biri şekilde Giresun’a gitmek vardı. Ama olmadı. Bunun vicdanıyla da onları baş başa bırakıyorum.”
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