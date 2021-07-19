Balıkesirspor sezonu açtı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı.

Balıkesirspor yeni sezonun ilk antrenmanı Ali Hikmet Paşa Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Transfer tahtası kapalı olan kırmızı-beyazlı ekip genç oyuncular ve iç transferde anlaştığı futbolcularla ilk antrenmanını yaptı.

Balıkesirspor Teknik Direktör Yusuf Şimşek yönetiminde düz koşu, dayanıklılık çalışması ve stretching antrenmanı yapıldı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Rabbim kazasız belasız bir sezon geçirmeyi nasip eylesin. Yapabildiğimiz kadar eski oyuncularımızla anlaşmaya çalıştık, genç oyuncularımızda var. İnşallah güzel şeyler olur. Başkanımız ve yönetimiz çalışıyor. İç transferdeki oyuncular ile çalışmak için çaba harcıyorlar. Çalışmalara geç başladığımız için bundan sonra çift idman olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan kulüpten alacağı bulunan ve transfer tahtasında bulunan oyuncuların yüzde 70’i ile görüştüklerini söyleyen Balıkesirspor Kulüp Başkanı Özgür Yılmaz, "UÇK’da dosyası bulunan oyuncuların yüzde 70’i ile görüştük. Yüzde 3 ile görüşme yapacağız. Görüştüğümüz oyuncuların neredeyse hepsiyle anlaştık. Oyuncularda anlayışlı bugüne dek alamadıkları ödemeleri yapıyoruz. Transfer tahtasını en kısa zamanda açmak istiyoruz" dedi.

Son olarak iş dünyasına seslenen Kulüp Başkanı Yılmaz, forma ve isim sponsoru olmak isteyen firmaları Balıkesirspor’a destek olmaya davet etti.