Bakan Kasapoğlu’ndan Cemal Aydın için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü ve Kulüpler Birliği eski Başkanı Cemal Aydın için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü ve Kulüpler Birliği eski Başkanı Cemal Aydın için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“MKE Ankaragücü Onursal Başkanı Cemal Aydın’ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Bir dönem Kulüpler Birliği Başkanlığı da yapan merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, dostları, Ankaragücü camiası ve futbol camiasına başsağlığı dilerim.”