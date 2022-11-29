Bakan Kasapoğlu: "Şiddetin sporu gölgelemesine asla müsaade etmeyiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, seyirci bölümüne fişek atılması sonucu bir taraftarın yaralanması ve bir taraftarın sahaya girerek kaleciye saldırması sonucu ertelenen Göztepe-Altay müsabakasına ilişkin, "Oradaki şiddeti hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İlgili bakanlarımızla görüştük. Konuyu takip ediyoruz. Sporu şiddetin gölgelemesine asla müsaade etmeyiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 3 Haziran Bisiklet Günü’nde yoğun çalışma temposu içinde olan milletvekillerinin talebi üzerine hayata geçirilen TBMM yerleşkesinde bisiklet parkları oluşturulması ve milletvekillerinin kullanımına sunulması hedeflenen ’Sağlık ve Çevre İçin Bisiklet’ sloganı ile ’TBMM’de Bisikletli Günler’ projesinin tanıtım ve teslim töreni düzenlendi. Milletvekillerinin bisiklet kullanarak yoklamaya yetişme, basın mensuplarına ise habere yetişme imkanı da sağlayan proje kapsamında meclisin iki kapısına toplam 30 adet bisiklet temin edildi. Doğayı korumak adına bisiklet kullanımının artırılması amacı güden projenin açılış ve teslim törenine TBMM Başkanvekili Celal Adan, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanvekili Fikret Hayali, bisiklet temininin sorumluluğu verilen Bisiklet Endüstrisi Derneği’nin (BİSED) Başkanı Metin Cengiz’in yanı sıra çok sayıda milletvekili katıldı.

Bakan Kasapoğlu burada yaptığı konuşmasında, sporun birleştiren, rehabilite eden güçlü bir endüstri olduğunu ifade ederek, "Sporun tabana yayılması, herkes için spor felsefesi, bakanlık olarak da en önemli hedeflerimizden biri. Sporu fiziksel sağlık, ruhsal sağlığı, sosyal sağlık unsuru olarak görüyoruz. O yüzden ülkemizin tüm fertlerinin spora erişimini çok değerli buluyoruz. Hiçbir branş diğerinden ayırt etmeden herkesin ilgisine göre erişilebilirliğini sağlama noktasında da pek çok adım attık. Bisiklet hem bir sağlık aracı olarak hem de çevre dostu araç olarak sporda çok önemli güce sahip bir branş. Çok kısa bir vadede bisiklet sporunda büyük başarılara imza atacağız. Bisikletin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Göztepe-Altay karşılaşmasında saha olayları nedeniyle karşılaşma ertelenmişti. Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu bir taraftar yaralanmıştı. Ayrıca saha içine giren bir holigan, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırmıştı. Söz konusu müsabakaya ilişkin açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Oradaki şiddeti hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İlgili bakanlarımızla görüştük. Konuyu takip ediyoruz. Sporu şiddetin gölgelemesine asla müsaade etmeyiz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirilerek temsili bisiklet teslim töreni gerçekleştirildi. Sonrasında Bakan Kasapoğlu başta olmak üzere tüm katılımcılar Meclis Şeref Holü’nde bisiklete bindi.