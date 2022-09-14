Bakan Kasapoğlu, şampiyon olan Yasemin Adar Yiğit’i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 76 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit’i kutladı.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

“Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda kazandığı altın madalya ile bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit kardeşimi yürekten kutluyor, salonda İstiklal Marşı’nın yankılanması ve Türk bayrağının en tepede dalgalanması için emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.”