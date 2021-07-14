banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sapık hocaya tahliye!
Sapık hocaya tahliye!
Dijital Euro geliyor... Ön hazırlıklar başladı!
Dijital Euro geliyor... Ön hazırlıklar başladı!
Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu
Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu
Almanya’da sel ve su baskınları hayatı felç etti
Almanya’da sel ve su baskınları hayatı felç etti

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ı kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Spor 14.07.2021, 19:05
Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ı kabul etti
banner502

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile beraberindeki heyeti kabul etti.

İstanbul’daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Taksim Ofisi’nde gerçekleşen kabulde; Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile birlikte Başkan Yardımcıları Rezan Epözdemir ile Bikem Kanık, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü ve Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Burak Elmas’a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Elmas, kabulün ardından Bakan Kasapoğlu’na adının yazılı olduğu 10 numaralı Galatasaray forması hediye etti.
Yorumlar (0)
25°
açık
banner501