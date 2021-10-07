Badminton Federasyonu seçime gidiyor

Badminton Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Zeki Erkan, düzenlediği basın toplantısında projelerini ve hedeflerini anlattı.

Badminton Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Zeki Erkan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Sosyal Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklama yapan Erkan, badminton sporunu yaygınlaştırmayı, olimpiyatlarda rekabet ortamını arttırmayı ve dünya standartlarında sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türk badmintonunu dünya standartlarına çıkartmak istediğini belirten Mehmet Zeki Erkan, “Federasyonumuzu Türkiye’de örnek bir federasyon durumuna getirmek, badmintona ilgi duyanların sayısını hızla arttırmak ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek olan sporcu sayısını yükseltmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Malzeme ihtiyacımızı Çinli kardeşlerimizin elinden alıp, kendimiz üreteceğiz”

Erkan, “Badminton için gerekli olan tüm malzemelerimizin imalatını ülkemizde yapacağız. Top, raket ve salon ayakkabısını kendi ülkemizde üreteceğiz. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Yerli salon ayakkabımızın çalışmasında sona geldik” dedi.

Yönetime gelir gelmez badminton liglerini başlatacaklarını belirten Erkan, “Badminton sporumuzun en önemli sorunlarından olan badminton liglerimiz hemen devreye sokulacak ve kademeli olarak başlatılacak. Bu oluşturacağımız liglerin finansını ise sponsor firmalarımıza karşılatacağız. Sponsorluk ile ilgili ön görüşmeler yapılmıştır” açıklamasını yaptı.