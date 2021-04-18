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Aykut Kocaman, Demba Ba’yı kadroya almadı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, herhangi bir sakatlığı ya da cezası bulunmayan Demba Ba’yı Fenerbahçe karşısında kadroya almadı. Kocaman, Ba’nın olmayışını; ‘Benim tercihim’ diyerek açıkladı.

Spor 18.04.2021, 18:58
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Aykut Kocaman, Demba Ba’yı kadroya almadı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, herhangi bir sakatlığı ya da cezası bulunmayan Demba Ba’yı Fenerbahçe karşısında kadroya almadı. Kocaman, Ba’nın olmayışını; ‘Benim tercihim’ diyerek açıkladı.

Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Düşme potasından uzaklaşmak adına mutlak galibiyete ihtiyacı olan turuncu-lacivertlilerde Aykut Kocaman, sürpriz bir karara imza attı. Kocaman, Demba Ba’yı 20 kişilik kadroya almadı. Sakatlığı olmayan Senegalli futbolcunun sarı-lacivertliler karşısında yer alamamasına ilişkin Kocaman, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, ’Benim tercihim’ ifadelerini kullandı.

Demba Ba, bu sezon Süper Lig’de 26 maçta görev aldı ve takımına 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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