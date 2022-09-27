Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Ankara’da gerçekleştirildi

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında ‘Aktif Ol’ (Be Active) sloganıyla Avrupa çapında kutlanan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Ankara’nın Keçiören ilçesinde de gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde gençlerin spora olan sevgisini arttırmak ve gençlerin spora teşvik etmenin önemine vurgu yapmak adına ’Avrupa Spor Haftası’ etkinlikleri düzenlendi. Kalaba Kent Meydanı’ndaki etkinlikte çeşitli müzik grupları sahne aldı, spor gösterileri, spor turnuvaları, spor tanıtım stantları, gençlik merkezi faaliyetleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı proje tanıtımları yapıldı.

Etkinliğe katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sporun insanların psikolojik sorunlardan arındırdığını ve insanların sosyal hayatı ile yaşam kalitesini sporla yükseldiğini vurguladı.

Etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra birçok davetli ve vatandaşlar katıldı.

Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çeşitli aktivitelerle devam etti.