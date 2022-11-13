Aslan Başakşehir'i '7' bitirdi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 7-0 mağlup etti ve rekabetteki en farklı skoru elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu'na karşılaştı. Müsabakadan sarı-kırmızılılar 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Bu sonuç aynı zaman iki takım arasındaki rekabetteki en farklı skor oldu.

Daha önce Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 mağlup etmişti.

Maçtan Dakikalar

9. dakikada sol köşeden Oliveira'nın kullandığı kornerde kaleye yönelen topu kaleci Muhammed Şengezer son anda dışarı çeldi.

14. dakikada Oliveira ile paslaşan Kerem ceza sahası içinde topla buluştu. Kerem'in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

27. dakikada ceza sahası dışı sağ kanattan Traore, kullandığı serbest vuruşta ortasını kale önüne yaptı. Ön direkte Mounir'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Boey'in ortasında arka direkte Abdulkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak direk önünde bulunan Icardi'ye de çarparak auta gitti.

36. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Traore'nin yerden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

43. dakikada Ndayishimiyye'nin Torreira'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Atilla Karaoğlanpenaltı olarak değerlendirdi.

45. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'in sağından filelere gitti. 0-2

45+5. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Rashica'nın ortasında meşin yuvarlak Ndayishimiyye'ye çarpıp yön değiştirerek ağlarla buluştu. 0-3

48. dakikada Mertens'in pasında topla buluşan Rashica'nın ceza sahasına sağ çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

59. dakikada Kerem'in ara pasında Icardi topla buluştu. Icardi'nin topuk pasında tekrar topa sahip olan Kerem'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4

65. dakikada sol taraftan Kerem'in yerden pasında ceza sahası içi sağ tarafında Rashica topla buluştu. Rashica'nın yerden yuvarladığı topa Mertens'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-5

72. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Oliveira, kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı yerden kale önüne sert şekilde gönderdi. Nelsson'un kayarak yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

85. dakikada sağ taraftan Icardi'nin ara pasında Kerem topla buluştu. Kerem'in ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-6

88. dakikada Mata, ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortasını yaptı. Arka direkte Abdulkerim'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-7

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Duarte, Ndayishimiyye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Aleksic dk. 46), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Deniz Türüç dk. 46), Mounir (Serdar Gürler dk. 64), Traore (Szysz dk. 64), Keny (Okaka dk. 82 ?)

Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Touba

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Kazımcan Karataş dk. 23), Torreira (Berkan Kutlu dk. 71), Oliveira (Midtsjo dk. 80 ?), Rashica (Barış Alper Yılmaz dk. 79), Kerem Aktürkoğlux, Mertens (Mata dk. 72), Icardix

Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Seferovic, Gomis, Emin Bayram

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 14, 59 ve 85), Icardi (dk. 45 pen.), Ndayishimiyye (dk. 45+4 k.k.), Mertens (dk. 65) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ndayishimiyye, Aleksic (Medipol Başakşehir), Rashica, Muslera (Galatasaray)