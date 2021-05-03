Arsenal satılıyor!

Avrupa Süper Ligi tartışmaları sonrası Arsenal'da sular durulmuyor.

Son yıllarda eski günlerinden uzak olan Arsenal'da kulübün Amerikalı patronu Stan Kroenke, Süper Lig tartışmalarının ardından taraftarların yoğun protestosuna maruz kaldı.

Taraftarlar kulübün devredilmesini isterken İngiltere'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

KROENKE, SATMAYA SICAK BAKIYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre, Stan Kroenke'nin oğlu kulübün satılacağı iddialarını reddetse de Kroenke, Arsenal'ı satmaya sıcak bakıyor.

Arsenal taraftarları kulübün yeni sahiplerini dört gözle beklerken Spotify'ın kurucusu Daniel Ek ilk aday olarak gösteriliyor.

2.35 MİLYAR DOLAR DEĞER BİÇİLDİ

Ek yakın dönemde yaptığı açıklamada Arsenal'ın satılması durumunda kulübü alabileceğini söylemiş ve taraftarlar da Daniel Ek'e destek çıkmıştı.

Stan Kroenke geçmişte Arsenal için 1.7 milyar sterlin'lik (2.35 milyar dolar) değer biçmişti.

(Ensonhaber)