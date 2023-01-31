Arkas Spor, Halkbank maçının hazırlıklarına başladı

Arkas Spor, Efeler Ligi’nin 18. haftasında evinde ağırlayacağı Halkbank mücadelesinin hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 18. hafta mücadelesinde 2 Şubat Perşembe günü Halkbank’ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde Arkas Spor, bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla zorlu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

İzmir temsilcisi, günü salonda yaptığı ısınma ve fitness çalışmasıyla tamamladı. Öte yandan Halkbank, ligde 16 galibiyetle lider konumda bulunurken Arkas Spor ise 13 galibiyetle 3. sırada yer alıyor.