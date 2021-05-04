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Arda Turan 3 maça ilk 11'de çıkmazsa gidebilir

Galatasaray'da Arda Turan'ın kontrat durumu kesinlik kazanmazken, Beşiktaş maçı da ayrı önem taşıyor.

Spor 04.05.2021, 23:13
Arda Turan 3 maça ilk 11'de çıkmazsa gidebilir

Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan'ın, opsiyonunun devreye girmesi için 3 maç daha ilk 11 çıkması gerekiyor.

SON 3 MAÇA 11 ÇIKMAZSA GİDEBİLİR

6 haftadır yedek soyunan Arda, Beşiktaş derbisinde kulübeden çıkamazsa sözleşmesindeki opsiyon otomatik olarak devre dışı kalacak.

19 kez ilk 11'de olan 34 yaşındaki oyuncu, 22 maç sayısına ulaşmak zorunda. Aksi halde Arda'nın durumuna yeni yönetim karar verecek.

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