Antremanda hayatını kaybetti!

Arjantin ve Kolombiya, orta saha oyuncusu futbolcusu Andres Balanta'nın hayatını kaybetmesinin şokunu yaşıyor. 22 yaşındaki Atletico Tucuman futbolcusu, antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

22 yaşındaki Balanta, takımının Dünya kupası nedeniyle verdiği iznin ardından ilk antrenmanına çıktı. Bir anda yere yığılan futbolcu hastaneye kaldırıldı. Kulübün verdiği bilgiye göre doktorlar 40 dakika boyunca kalp masajı yaparak Balanta'yı hayata döndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı.

HAYATINI KAYBEDEN ANDRES BALANTA KİMDİR?

Atletico Tucuman yöneticisi Ignacio Golobisky, basına yaptığı açıklamada, "Andres Balanta'nın ölümüyle ilgili sizi bilgilendirdiğimiz için üzgünüz. Bu kayıp hem bizi, hem taraftarları derinden yaraladı" dedi.

Kolombiya Futbol Federasyonu da sosyal medyasından Balanta'nın kaybı nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını açıkladı. Balanta, Endonezya'da düzenlenen 2019 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Kolombiya milli takımı forması giymişti.

18 Ocak 2000 tarihinde doğan Andres Balanta, kariyerine 2019'da Kolombiya kulübü Deportivo Cali'de başladı. 2021 yılının temmuz ayında Atletico Tucuman'a transfer oldu. Orta sahada oynayan futbolcu, 28 karşılaşmada forma giydi, 1 asist yaptı.