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Antalyaspor, Erkan Eyibil’i kadrosuna kattı

FT Antalyaspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Eyibil’i kadrosuna kattı.

Spor 10.06.2021, 12:36
Antalyaspor, Erkan Eyibil’i kadrosuna kattı

FT Antalyaspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Eyibil’i kadrosuna kattı.

Antalyaspor’un Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen törenle Erkan Eyibil, Antalyaspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sami Güral, gelecek vadeden bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını için mutlu olduklarını belirtti.

Erkan Eyibil’in, Ümit Milli Takım’da da forma giydiğini hatırlatan Güral, "Ersun Yanal hocamızın çok istediği bir futbolcuydu. Erkan’ı, Antalyaspor forması ve performansı ile inşallah A Milli Takım’a da göndeririz. Takımımızın ekonomik şartları çerçevesinde en iyi işleri yapmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Asbaşkan Fesih Tamince ise Eyibil’in, Antalyaspor’u daha iyi yerlere taşıyacağına değindi.

"Antalyaspor’a geldiğim için mutluyum"

Geçen sezon Hollanda 2. Lig ekiplerinden Go Ahead Eagles takımında kiralık olarak forma giyen Erkan Eyibil de Antalyaspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Antalyaspor’un genç oyunculara değer verdiğini kaydeden başarılı futbolcu, "Antalyaspor için her şeyimi vereceğim. Başka takımların transfer teklifleriyle ilgilenmedim. Ersun Yanal beni çok istedi. Kendimi buraya ait hissettim. Gökdeniz ve Bünyamin iyi arkadaşım. Onlardan da takımın genç oyunculara ne kadar değer verdiğini öğrendim. Antalyaspor’a transferim kolay olmadı" diye konuştu.
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