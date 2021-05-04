Ansu Fati'den kötü haber

La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Ansu Fati, tekrar ameliyat olacak.

Geçtiğimiz Kasım ayında dizinden operasyon geçiren ancak sakatlık süresi uzayan 18 yaşındaki oyuncu, Mundo Deportivo'nun haberine göre 13 Mayıs Perşembe günü bir kez daha ameliyat olacak.

Bu sezonu kapatan Fati, yazın düzenlenecek olan EURO 2020'de de ülkesi İspanya adına forma giyemeyecek.

Altı aydır sahalardan uzak kalan genç yıldız bu sezon Barcelona formasıyla sadece 10 maça çıkabilmiş ve bu karşılaşmalarda takımına 5 gol, 2 asistlik bir katkı sağlamıştı.

(Maçkolik)