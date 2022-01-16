Ankara Keçiörengücü, seremoniye Ahmet Çalık tişörtüyle çıktı

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Eyüpspor’u konuk eden Ankara Keçiörengücü, seremoniye geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın fotoğrafı olan tişörtle çıktı.

Ankara Keçiörengücü, geçirdiği trafik kazası sebebiyle yaşamını yitiren Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık’ı anmak için Eyüpspor maçının seremonisine Çalık’ın fotoğraflarının basılı olduğu tişörtlerle çıktı. Seremonide Çalık için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Konyaspor’da 6 numaralı formayı terleten Çalık’ın anısına müsabakanın 6. dakikasında oyun kısa süreliğine durdu. 27 yaşında hayatını kaybeden milli futbolcu, alkışlarla ve tezahüratlarla anıldıktan sonra oyuna kaldığı yerden devam edildi.