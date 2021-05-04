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Anadolu Efes, Final Four'da!
THY Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes çeyrek final beşinci maçında Real Madrid'i sahasında 88-83 yendi ve seriyi 3-2 kazanarak adını Final Four'a yazdırdı.
Spor 04.05.2021, 22:01 04.05.2021, 22:09
Baştan sona çekişmeli geçen maçın bitimine 38 saniye kala Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon'un bulduğu üçlükle skoru 83-80'e getirmesi ve Real Madrid'in yıldızı Sergio Llull'ün top kaybı, Efes'e galibiyeti getiren kırılma anı oldu. Temsilcimiz, 28 Mayıs'ta Almanya'nın Köln kentinde oynanacak olan yarı finalde CSKA Moskova ile karşılaşacak.
Anadolu Efes, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zaferi kutladı:
ANADOLU EFES #FINALFOUR'DA! #BenimYerimBurası #YarımKalanGörev #F4GLORY pic.twitter.com/oGO9UNfJ1O— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 4, 2021