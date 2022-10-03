Ampute Futbol Milli Takımı, son 16’da Meksika ile eşleşti

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası A Grubu üçüncü maçında Ampute Futbol Milli Takımı, Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlar son 16 turunda Meksika ile karşılaşacak.

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası’nda Ampute Futbol Milli Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No’lu sahada Haiti ile karşılaştı. Haiti 15. dakikada Richard Redondo’nun golüyle 1-0 öne geçerken, milliler 23. dakikada Kemal Güleş’in kaydettiği golle yanıt verdi. Mücadelede başka gol olmazken karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Son 16 turuna yükselmeyi bir önceki maçta garantileyen Ay-yıldızlılar, bu sonuçla A Grubu’nu aynı puana sahip lider Haiti’nin arkasında averajla ikinci sırada tamamlayarak Meksika ile eşleşti.

Mehmet Büyükekşi ve Dursun Özbek’ten destek

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkan Vekili ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Günay, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateusz Widlak ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Ölmez karşılaşmayı tribünden takip etti.

Milliler, Dünya Kupası’nın açılış maçında Fransa’yı 3-0, ikinci maçında ise Liberya’yı 5-0 yenmişti. Riva’da bugün A Grubu’nda oynanan diğer maçta Liberya, Fransa’ya 4-0 üstünlük sağladı.

Son 16 turunda rakip Meksika oldu

Şampiyonluk hedeflediği Dünya Kupası’nda oynadığı 3 grup müsabakasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Ampute Futbol Milli Takımı, son 16 turunda B Grubu’nu 4 puanla ikinci sırada bitiren Meksika ile 5 Ekim Çarşamba günü saat 12.00’de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde karşı karşıya gelecek.