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Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Millî Takımı, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’ndaki ikinci maçında İtalya’yı 11-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Spor 15.09.2021, 18:48
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Millî Takımı, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’ndaki ikinci maçında İtalya’yı 11-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Garbarnia Stadı’nda oynanan maçta ay-yıldızlılarımızın gollerini Ömer Güleryüz (3), Kemal Güleş (3), Rahmi Özcan (2), Serkan Dereli, Rüstem Kurhan ve Marco Pollicino (Kendi kalesine) attı.

D Grubu’nda ilk maçında da Gürcistan’ı 10-0 mağlup eden Ampute Futbol Milli Takımı 6 puanla grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi başardı. Milliler, çeyrek finalde 17 Eylül Cuma günü C Grubu’nu ikinci bitiren İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

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