Altınordu’ya gençlik takviyesi

Altınordu, Bandırmaspor maçı öncesinde kadrosuna Altınordu Futbol Akademisi’nden (ALFA) üç oyuncu takviyesi yaptı.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Altınordu, kadrosuna ALFA’dan üç oyuncu takviyesi yaptı. Eksik oyuncuların fazlalığından dolayı Teknik Direktör Ufuk Kahraman, uzun süredir maçlarını takip ettiği ALFA U18/19 takımı oyuncularından Furkan Yöntem, Yusuf Talga ve Mehmet Ablay’ı Bandırmaspor maçının kamp kadrosuna dahil etti.

ALFA U18/19 takımı oyuncularından Abdullah Soğucak da geçtiğimiz günlerde A takım kadrosuna dahil edilmişti.