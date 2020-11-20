Altınordu’da hedef zirve

Altınordu, TFF 1. Lig’in 10. haftasında konuk edeceği İstanbulspor’u mağlup ederek zirve yarışında rakibinin önüne geçmek istiyor.

TFF 1. Lig’in 10. hafta maçında Altınordu, İstanbulspor’u konuk edecek. Yarın 13.30’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nde başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde 17 puanla 3. sırada bulunan Altınordu, son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Sahasında oynadığı son 4 maçın 3’ünden galibiyetle ayrılan kırmızı-lacivertliler, sadece ikinci haftada oynadığı Bursaspor’a mağlup oldu. Konuk İstanbulspor ise ligde 17 puanla 2. sırada yer alıyor. Sarı-siyahlı ekip yalnızca ligin ilk haftasında oynadığı maçta yenilirken son 7 maçında 5 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

Altınordu’da hedef 3 puan

Geçtiğimiz Salı günü 8. haftanın erteleme maçında sahasında Bandırmaspor’u 2-0 mağlup eden Altınordu, bu maçı da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. İzmir temsilcisi İstanbulspor’u mağlup etmesi halinde bir maç eksiği bulunan rakibinin önüne geçecek. Lider Tuzlaspor’un da Bandırmaspor karşısında puan kaybetmesi halinde Altınordu 10. haftayı lider tamamlayabilecek. İstanbulspor maçı öncesinde Altınordu’da Yiğit Emre Nefiz ve Emre Çeltik sakatlıkları sebebiyle maç kadrosunda yer alamayacak.